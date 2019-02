Suche nach vermisster Frau in Wiesloch ergebnislos abgebrochen

Wiesloch.Die Suche nach einer vermissten Patientin aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) ist am Donnerstagmittag ergebnislos abgebrochen worden. Die 30-Jährige hatte am Mittwochmorgen die Einrichtung in Wiesloch verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei fahndet nun mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Seit dem Morgen war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der den Bereich rund um Wiesloch und Wiesloch selbst abflog. Im weiteren Verlauf des Donnerstagvormittages kam auch ein Mantrailerhund zum Einsatz. Trotzdem sei es laut Polizei nicht gelungen, die Frau ausfindig zu machen.

Alle möglichen Hinwendungsorte seien überprüft worden, ebenfalls ohne Ergebnis. Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, sollen die Suchmaßnahmen wieder aufgenommen werden.

Die Vermisste wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 1,84 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Sie soll eine maskuline Erscheinung sowie blonde, kurze Haare haben. Bekleidet war die Vermisste mit einer schwarzen Jogginghose und einem roten Kapuzen-Shirt. Nach Angaben der Polizei könnte sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden.

Für Hinweise wenden sich Zeugen an den Polizeinotruf 110, das Polizeirevier Wiesloch, (Tel.: 06222/57090) oder an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1744444.