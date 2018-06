Südpfälzer Künstler will „Traumgarten“ bauen

Anzeige

Billigheim-Ingenheim.Bizarre Fassaden und knallbunte Häuserfronten sind in einigen europäischen Städten die bunten Farbtupfer im oft grauen Häusermeer. Renommierte Künstler wie Antonio Gaudi mit seiner „Sagrada Familia“ in Barcelona, Friedensreich Hundertwasser, Arik Brauer und Ernst Fuchs mit mehreren surrealistischen Bauten und Einrichtungen in Wien und anderswo, Bruno Weber und Niki de Saint Phalle mit Skulpturenparks in Dietikon/Schweiz und in der Toskana sind Protagonisten einer Idee, die der Südpfälzer Künstler Otfried H. Culmann auch in seiner architektonisch eher rückgewandten Heimat realisieren möchte.

Der 68-jährige Maler, Grafiker, Schriftsteller und Mitbegründer des Zentrums für Phantastische Künste in Bonn-Rolandseck hat hinter seinem Elternhaus in Billigheim-Ingenheim einen „Traumgarten“ angelegt, der optisch in etwa ein Bild vermittelt, wie er sich die Realisierung seines „Traums“ vom ersten deutschen Museum für phantastische und visionäre Kunst vorstellt.

Modell mit Sohn entworfen

„Es soll kein Haus in der Schuhkarton-Architektur des Bauhauses aus Beton, Stahl und Glas werden, sondern ein fröhlich-farbiges Museum der Phantasie für die Fantasie,“ beschreibt Culmann sein Konzept. Mit seinem Sohn Philipp hat er ein detailliertes Modell gebaut, das die heitere Optik eines solchen Hauses mit farbigen Mosaiken und ungewöhnlichen Formen darstellt. Geplant hat es ein Profi – der Architekt Rüdiger Maul (Landau). Doch es fehlen noch wesentliche „Bausteine“ für die tatsächliche Verwirklichung des kühnen Vorhabens: „Wir haben noch kein Grundstück gefunden und wir haben auch noch keine Sponsoren, die ein solches Vorhaben finanzieren können,“ bedauert Culmann. Standort des Museums, das wegen seiner Formgebung und Farben weithin sichtbar sein würde, sollte seinen Vorstellungen nach eine Anhöhe in der Südpfalz sein.