Südpfalz rechnet mit 6000 Athleten

Landau.Mit solch einem Zuspruch haben die Veranstalter nicht gerechnet: Für den fünf Kilometer langen Firmenlauf Südpfalz waren bereits am Dienstag fast 6000 Teilnehmer gemeldet. Ganz weit vorne mit dabei sind die Hornbach Baumarkt AG, die Universität Landau und das Vinzentius-Krankenhaus Landau. Auch das Pfalzklinikum, mit 142 Teilnehmern, die Lebenshilfe Südliche Weinstraße mit 132 Anmeldungen oder auch die Diakonissen Bethesda Landau mit 117 Teilnehmern haben kräftig ihre Werbetrommel gerührt und die Kollegen mobilisiert. Im vergangenen Jahr gingen knapp 4800 Teilnehmer an den Start. Wer es auf das Podium schafft, entscheidet sich am Donnerstag ab 18.30 Uhr. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass die 6000er-Grenze dieses Jahr schon geknackt werden kann. Am Donnerstag von 14 bis 18.30 Uhr sind Nachmeldungen möglich. Alle Infos unter www.firmenlauf-suedpfalz.de. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.05.2019