Sven Schlegler in Live-Show dabei?

Altrip.Wer schafft es bei Dieter Bohlens „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in die Live-Shows? Aus der Metropolregion dabei ist Sven Schlegler, der inzwischen als der Abfüller aus Altrip bekannt ist. Der 23-Jährige singt in der RTL-Sendung, die heute um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, den Song „Impossible“ von James Arthur. Bohlen verkündet am Ende des aufgezeichneten Recall-Finales in Thailand, dass es zehn Kandidaten in die Live-Shows schaffen. Anfangs war von acht die Rede. Ob Sven Schlegler dabei ist? sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019