Sympathischer Münchhausen

Was das Glücksspiel angeht, so sieht der Gutachter keinerlei Anzeichen dafür, dass Hans K. ein pathologischer Spieler ist. So sei von sozialer Isolation und Zurückgezogenheit keine Rede. Auch konzentriere sich die Lebensführung des Kfz-Mechanikers nicht auf das Spielen.

Beim Prozessauftakt hatte K. betont, dass er nach dem Tod seines Vaters richtig angefangen habe zu trinken: „Acht bis zwölf Weinschorle oder 35 Schnäpse am Tag waren da nix.“ Noetzel hingegen gesteht ihm höchstens zu, ein „Problem“- und „Gelegenheitstrinker“ zu sein. „Wenn es schwierig wird, dann trinkt er, aber es gibt keine körperliche Abhängigkeit und keinen Kontrollverlust“, so der Mediziner. Zudem habe Hans K. seinen Opfern gefälschte Schriftstücke wie Gerichtsurteile zu Erbschaftsstreitigkeiten, Rechtsanwaltsschreiben oder Kontoauszüge mit Millionen-Guthaben vorgelegt, um seine Alias-Persönlichkeiten glaubhaft zu machen. „In den Fälschungen gibt es nur kleine Rechtschreib- oder Grammatikfehler. Dieses zielgerichtete Herstellen komplexer Schriftstücke passt nicht zu einer Alkoholsucht.“

Sozial-Therapie angebracht

Einen Hang, Alkohol im Übermaß zu konsumieren, gesteht der Gutachter Hans K. durchaus zu. Um die Kriterien für eine Unterbringung in einer Entzugsklinik zu erfüllen, müssten die begangenen Straftaten aber auf diesen Hang zurückgehen. „Das ist hier nicht gegeben“, betont Noetzel. „Er war nie betrunken, wenn er Lügengeschichten erzählt hat. Das ist auch keinem Zeugen aufgefallen.“

Für sinnvoll hält der Psychiater indes eine Sozial-Therapie. „Wenn man ihn nur einsperrt, wird er nach der Haft da weitermachen, wo er aufgehört hat.“ Dieses Verhalten ziehe sich ebenfalls durch das Leben von Hans K., der bislang 24 Vorstrafen wegen Diebstahls, Betrug, Unterschlagung, Untreue und Urkundenfälschung angesammelt hat. Eine solche Therapie dauere mindestens zwei Jahre und sei sehr schwierig: „Betrüger sind hoch manipulativ. Nicht umsonst hat er es in kurzer Zeit geschafft, als U-Häftling in der Gefängnisküche zu arbeiten, um da hin zu kommen, braucht es mehr als gute Führung“, nennt Noetzel ein Beispiel.

Die Plädoyers und das Urteil werden für den 5. April erwartet.

17.03.2018