Tanklaster auf B9 umgekippt

Germersheim.Auf der B9 in Höhe Germersheim Süd ist am Donnerstag um 1:26 Uhr ein Tanklaster umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug in Richtung Karlsruhe unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen kippte der Tanklaster schließlich um. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, sei weder Benzin noch Diesel aus dem Laster ausgetreten. Die B9 war in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Über die Höhe des Schadens sowie die Unfallursache liegen noch keine Informationen vor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.02.2021