Tankschiff zerstört Passagier-Steiger

Speyer.Rund 120 000 Euro Sachschaden sind am Speyerer Rheinufer bei einem Schiffsunfall am späten Dienstagabend entstanden. Nach Angaben der Polizei stieß ein flussaufwärts fahrender Tanker ohne Fracht gegen 23.45 Uhr nach einem Fahrfehler kurz unterhalb der Salierbrücke mit dem Bug gegen einen am Ufer befestigten Anleger. Als sich der Schiffsführer aus der misslichen Lage befreien wollte, geriet der 86 Meter lange Frachter mit dem Heck in die Befestigungskette des Stadtsteigers und drehte sich mit der Strömung um die eigene Achse. An einem Poller blieb das Schiff schließlich hängen. Ein weiterer Unfall kam gegen 2.30 Uhr hinzu: Da touchierte ein flussabwärts fahrendes leeres Tankmotorschiff den Bug des Havaristen – ohne größere Folgen.

Am gestrigen Morgen wurde das havarierte Tankschiff in den Hafen geschleppt. Der größte Schaden entstand am Stadtsteiger. Ein Ersatz kostet 100 000 Euro. sal

