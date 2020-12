Tarifeinigung in Wiesloch

Im Psychiatrischen Zentrum gab es mehrere Warnstreiks. © verdi

Wiesloch.Lohnerhöhungen von bis zu 14 Prozent erhalten die Beschäftigten in Wäscherei und Küche des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch. „Nach drei Warnstreiktagen und vielfältigen Aktionen auch gegenüber der Landespolitik und dem PZN-Aufsichtsrat ist in den Verhandlungen der Durchbruch gelungen“, berichtet Monika Neuner, bei der Gewerkschaft Verdi verantwortlich für die Servicegesellschaft in Wiesloch. Für die Beschäftigten der „Mutter“, des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden, gelte der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder.

Der Monatslohn werde für alle Beschäftigten bis 1. November 2021 um 260 Euro steigen, so Verdi. Für das Jahr 2020 erhalten alle Beschäftigten eine Einmalzahlung von 1200 Euro. „Erstmals seit 14 Jahren erreichen wir durch dieses kräftige Lohnplus, dass die Lohnschere zum Länder-Tarif kleiner wird. Das war den Beschäftigten sehr wichtig“, freut sich Monika Neuner. sin

