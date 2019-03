„Tatort“-Dreh in der Nordpfalz

Sitters.„Tod im Häcksler“ gilt als einer der umstrittensten „Tatort“-Krimis aller Zeiten. Nun dreht der SWR im Nordpfälzer Bergland die Fortsetzung mit der Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihrem Provinz-Kollegen Stefan Tries (Ben Becker). Beide standen auch bei der skandalumwitterten Folge 1991 vor der Kamera. Beim Drehtag in Sitters rettet Tries die Kollegin aus der Chemiestadt vor einem Bauern, der sie mit einem Mähdrescher attackiert (Foto). Die Folge „Die Pfalz von oben“ soll Ende 2019 laufen. ( sin

