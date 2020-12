Taxi-Preller nach kurzer Flucht gestellt

Worms.Zwei Männer, die einen Taxifahrer um seinen Lohn betrügen wollten, sind am Donnerstag in Worms nach kurzer Flucht von der Polizei gefasst worden. Nach Angaben der Beamten, ließen sich die beiden Männer im Alter von 22 und 29 Jahren für rund dreißig Euro mit dem Taxi nach Worms fahren. Dort angekommen, verließen sie das Taxi – angeblich um Bargeld zu holen. Der Taxifahrer wartete jedoch vergeblich auf die Rückkehr der beiden Männer. Er konnte diese allerdings zu einem späteren Zeitpunkt am Bahnhof in Worms wiedererkennen und informierte die Polizei. Die beiden Beschuldigten wurden nach kurzer Flucht durch die Polizei gestellt und zur Dienststelle gebracht. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige wegen Betruges eingeleitet.

