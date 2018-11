Taxi-Preller stürzt bei der Flucht

Heuchelheim.Ein betrunkener 27-Jähriger hat in Heuchelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) versucht, einen Taxifahrer um seinen Lohn zu prellen, und ist dabei gestürzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann zu seiner Wohnanschrift fahren lassen und dem 44-Jährigen dann eröffnet, kein Geld dabei zu haben. Er flüchtete aus dem Auto und rannte los, kam jedoch in Folge seiner starken Alkoholisierung zu Fall. Der Taxifahrer konnte den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Im Beisein der Beamten beglich der 27-Jährige seine ausstehenden Schulden in Höhe von 16,60 Euro. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille gemessen. jei

