Taxifahrer mit Messer bedroht

Ludwigshafen.Weil ein Taxifahrer mit vier alkoholisierten Passagieren in Streit geraten ist, hat er seinen Wagen am Dienstag um Mitternacht auf der A 650 am Oggersheimer Kreuz angehalten, um die Polizei zu verständigen. Laut Behörden kam es dazu nicht, weil die Betrunkenen den Chauffeur attackierten. Einer der Täter bedrohte den 40-jährigen Fahrer mit einem Messer. Anschließend stahlen die Männer Geldbeutel sowie Mobiltelefon und flüchteten über die B 9 Richtung Ludwigshafen. Hinweise an: 0621/9 63 27 73. sin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019