Technikmuseen putzen Flugzeuge heraus

Speyer.In den Technikmuseen in Speyer (Bild) und Sinsheim läuft der Frühjahrsputz auf vollen Touren: „Wir nutzen die Zwangspause, um alles für die Zeit nach Corona wieder fit zu machen, 2021 feiern wir ja unseren 40. Geburtstag“, sagt Museumspräsident Hermann Layher. Los geht es mit der Schönheitskur für die Großflugzeuge: So werden die Besucherlieblinge Concorde F-BVFB und Tupolev Tu-144 in Sinsheim wie auch die in fast 20 Metern Höhe aufgestellte Boeing 747 in Speyer (Bild), mit Heißdampf von den Folgen der Witterung befreit. „Wir bereiten unsere Ausstellungsstücke jedes Jahr auf die neue Saison vor, aber alle zwei Jahre erhalten unsere Flugzeuge eine intensive Reinigung“, berichtet Holger Hamann, Werkstattleiter der Technik Museen Sinsheim Speyer. Das trockene Wetter sei ideal für die Arbeit. / sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020