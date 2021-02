Technischer Defekt - E-Bike fängt im Keller Feuer

Heddesheim.Ein E-Bike ist am Samstagmorgen in Heddesheim in einem Keller eines Mehrfaiienhauses in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte weckte ein Rauchmelder die Bewohner, die da alle das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Die Feuerwehr habe das Feuer, das auf ein zweites E-Bike sowie Kartonagen übergesprungen war, schnell löschen. Brandursache sei ein technischer Defekt des Akkus gewesen sein. Die durch das Feuer zerstörten E-Bikes hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Brandschaden im Keller des Anwesens wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.02.2021