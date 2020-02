Teenager stehlen Auto

Sinsheim/Heidelberg.Zwei Jugendliche mit Alter von 14 und 15 Jahren stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zum Dienstag einen Renault Kangoo in der Löhergasse entwendet zur haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hätten die Jungs nach bisherigen Stand der Ermittlungen die günstige Gelegenheit ergriffen, mit dem nicht verschlossenen Fahrzeug, in dem zusätzlich auch noch der Zündschlüssel lag, eine Spritztour zu unternehmen. Nachdem sie offenbar zunächst einfach nur in der Gegend herumgefahren waren, entschlossen sie sich schließlich, nach Mannheim zu fahren. In Heidelberg ging ihnen jedoch der Sprit aus, weshalb sie das Fahrzeug im Wieblinger Weg stehen ließen und mit der Bahn wieder nach Sinsheim zurückkehrten.

Geständnis abgelegt

Auf die Spur der Jugendlichen kamen die Ermittler des Polizeireviers Sinsheim noch am selben Tag, als sie wegen einer anderen Sache gegen beide ermittelten. In diesem Zusammenhang entwickelte sich schließlich der Verdacht, das Fahrzeug entwendet zu haben. Beide legten gegenüber der Polizei ein Geständnis ab. Die Ermittlungen dauern noch an.

