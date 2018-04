Telefonzelle wird zur Bücherbox

Anzeige

Neustadt.Sie sieht aus wie eine Telefonzelle – wäre sie nicht blau und statt mit Telefonbüchern demnächst mit allerlei anderem Lesestoff ausgestattet: die „Biblioboxx“, ein länderübergreifendes Gemeinschaftsprojekt der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt und des Lycée Hurlevent in Behren-Lès-Forbach (Lothringen). Im vergangenen Jahr wurde sie von Schülern der BBS in den Fächern Evangelische Religion und Metall und von Auszubildenden in Forbach in den Fächern Grafik und Design aus einer ausrangierten Telefonzelle von France Orange zu einer Büchertauschkabine umgebaut und im lothringischen Forbach aufgestellt. Jetzt lädt die – grüne – Nachfolgerin des Prototyps vor dem protestantischen Gemeindehaus in Neustadt-Haardt zum Büchertausch ein.

Pfarrer Reinhard Weber betreut als Religionslehrer an der Berufsbildenden Schule das Projekt zusammen mit dem Team Rainer Diehl, Peter Dietz und Günter Gauer (Fachpraxis Metall). Weber wünscht sich, dass zur Einweihung der ersten pfälzischen „Biblioboxx“ am morgiggen Freitag, 20. April, 16 Uhr, die Gäste eines ihrer Lieblingsbücher für die Büchertauschbox mitbringen. Eine Bibel werde der Leiter des Neustadter Bibelhauses, Pfarrer Michael Landgraf, bereitstellen.

Dass die „Biblioboxx“ in Neustadt-Haardt ihren Platz findet, sei ausdrücklicher Wunsch des dortigen Presbyteriums gewesen, so Weber. „Ein öffentlicher, für jeden zugänglicher ‚Bücherschrank‘ fehlte bis jetzt in unserem Ortsteil. Eine tolle Initiative der Schüler, ein wetterfestes Telefonhäuschen in eine kostenfreie Büchertauschbörse zu verwandeln“, freut sich Presbyter Wolfgang Dörr.