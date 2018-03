Tempo 180 statt 100

Anzeige

Heidelberg.Deutlich zu schnell ist ein Autofahrer mit seinem Audi auf der Autobahn 5 bei Heidelberg an einer Polizeistreife vorbeigerast. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten fest, dass der Wagen mit 180 Stundenkilometern Richtung Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch raste – statt der erlaubten 100 Stundenkilometer. Sie folgten dem Wagen mit gleichbleibendem Abstand. Die Streife habe das Auto nach kurzer Zeit gestoppt und den 28-jährigen Fahrer zur Rede gestellt, teilte die Polizei in Mannheim gestern mit. Für seine Tempofahrt, die sich am frühen Sonntagmorgen ereignete, muss der Mann mit einem Bußgeld von 600 Euro sowie zwei Strafpunkten beim Kraftfahrt-Bundesamt und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.