Tempolimit auf der A 650

Rhein-Neckar.Autofahrer müssen auf der A 650 bei der Fahrt aus Bad Dürkheim in Richtung Ludwigshafen mit Behinderungen rechnen. Grund ist eine defekte Übergangskonstruktion auf der Brücke über die Gleise der Rhein-Haardt-Bahn östlich von Ludwigshafen-Ruchheim. Bis auf Weiteres gilt zwischen Ruchheim und dem Oggersheimer Kreuz Tempo 40.

Wie die Autobahn GmbH am Freitag meldete, hatte sich am Mittwoch eine Stahlplatte am Rand des rechten Fahrstreifens gelöst. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei konnten die Platte notdürftig anschweißen. Nach der Notreparatur wurde der Fahrstreifen mit dem Tempolimit wieder freigegeben. Die Planer der Autobahn GmbH prüfen jetzt, wie die Konstruktion richtig repariert werden kann. bjz

