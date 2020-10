Temposünder auf Autobahn gestoppt

Viernheim.Zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen haben am Dienstagmittag drei Raser bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A 659 bei Viernheim angehalten. Neben einer 46-Jährigen, die 33 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatte, wurde nach Angaben der Polizei auch ein 20 Jahre alten Fahrer gestoppt, der in der 100er Zone mit 132 Stundenkilometern unterwegs war. Spitzenreiterin war eine 33-Jährige aus dem Kreis Bergstraße, die 36 Stundenkilometer zu schnell fuhr. Die drei kontrollierten Personen werden alle mit einem Punkt in Flensburg sowie einer Geldbuße in Höhe von 120 Euro rechnen müssen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020