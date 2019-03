Termin am 23. März

Bis zu 10 000 Menschen pilgern jährlich zum Mandelblütenfest. © Venus

Neustadt.Zum überregional beliebten Gimmeldinger Mandelblütenfest lädt Neustadt an der Weinstraße in diesem Jahr am 23./24. März ein. Das Organisationskomitee habe diesen Termin festgelegt, sagte Stadtsprecherin Christine Sauter am Dienstag. Die Blütenpracht und das Fest ziehen alljährlich Tausende Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an. Das Fest gilt den Organisatoren zufolge als Auftakt der Weinfestsaison in Deutschland und als das älteste seiner Art. Einen fixen Termin für die Veranstaltung gibt es nicht. Das Datum orientiert sich jährlich an der Mandelblüte in dem Ort, in dem etwa 1500 Bäume der Sorte stehen. Besucher können vom Panoramaweg aus über die Rheinebene sehen und sich an vielen Ausschankstellen stärken. lrs/sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.03.2019