Terrier von zwei Hunden verletzt

Sandhausen.Ein Terrier ist von zwei anderen Hunden so schwer verletzt worden, dass er nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Wie die Polizei gestern berichtete, war die Besitzerin mit ihrem Terrier am Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Verlängerung der Lochheimer Straße zum Spazieren unterwegs. Dort stürzten sich zwei Hunde, vermutlich ein weißer Dogo Argentino und ein brauner Stafford-Mix, auf den Terrier und verletzten ihn durch ihre Bisse schwer. Der Besitzer der nicht angeleinten Hunde zerrte die Tiere schließlich weg. Die Terrierhalterin erstattete Anzeige gegen den unbekannten Mann. Zeugenhinweise an die Polizei unter 06224/ 24 81.