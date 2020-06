Testlauf am Sonntag

Hassloch.Mit weniger Besuchern und vielen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beginnt am Donnerstag, 10. Juni, im Haßlocher Holiday Park die Saison. Wie das Unternehmen mitteilt, ist künftig eine Online-Anmeldung verpflichtend.

„Sicherheit hat für uns oberste Priorität“, sagt Steve Van den Kerkhof, Geschäftsführer des Plopsa-Konzerns, zu dem der Park seit 2010 gehört. So habe man mehrere zentrale Desinfektionsstationen eingerichtet und Kontaktstellen wie beispielsweise Fahrgeschäfte würden oft gereinigt und desinfiziert. In einigen Bereichen sei das Tragen einer Mund-Nasen-Maske für Besucher vorgeschrieben. Um Menschenansammlungen und lange Wartezeiten zu vermeiden, würden deutlich weniger Menschen in den Park gelassen als normalerweise. „Wir sind überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen unseren Gästen einen sicheren, aber auch angenehmen Tag im Holiday Park bieten können.“

Um das Corona-Konzept zu erproben, gibt es am Sonntag einen Testlauf mit 500 Haßlocher Bürgern. „Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat in Absprache mit dem Land Rheinland-Pfalz eine Ausnahmegenehmigung erteilt, denn offiziell sind Freizeitparks noch geschlossen“, so eine Kreis-Sprecherin. sin

