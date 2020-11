Teströhrchen an 28 000 Kreisbewohner

Post vom Universitätsklinikum Heidelberg bekommen in diesen Tagen mehr als 28 000 zufällig ausgewählte Bürger des Rhein-Neckar-Kreises: Mittels einer Gurgelprobe sollen sie daheim einen Coronatest machen und so – anonym – an einer bundesweiten Studie teilnehmen. In vier Studienvarianten soll erforscht werden, mit welcher Strategie schnell und einfach das Pandemiegeschehen großflächig im Blick behalten werden kann – um bei einem Ansteigen der Fallzahlen rasch reagieren zu können. Die Studie läuft bis kurz vor Weihnachten.

„Wir begrüßen die Studie, da auch Personen einbezogen werden, die keine SARS-CoV-2 spezifischen Symptome aufweisen. So erhalten wir einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen im Rhein-Neckar-Raum“, sagt der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker. Fällt der Test positiv aus, werden die Teilnehmer und bei einer Bestätigung durch einen weiteren Test das Gesundheitsamt informiert.

Die Gurgelprobe ist in Heidelberg mitentwickelt worden. Sie sei einfacher zu handhaben und deutlich günstiger. Das Zentrum für Molekulare Biologie der Uni wertet die Tests aus. Die Methode ist vorerst nur für Studien zugelassen. Die Heidelberger Studie „Virusfinder“ ist in „B-FAST“ des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) eingebunden. Dem haben sich alle deutschen Unikliniken angeschlossen, um ihre Forschungsaktivitäten zur Pandemie-Krise zu bündeln. Der Bund stellt 150 Millionen Euro bereit. miro

