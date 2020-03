Teststation in Landau

Rhein-Neckar.In Landau wird am Montag eine neue Coronavirus-Diagnosestation den Betrieb aufnehmen. Das teilten die Stadt Landau und das Landratsamt Südliche Weinstraße mit. Die Station auf dem Neuen Messplatz ist wochentags von 16 bis 20 Uhr geöffnet und wird mit ehrenamtlichen Helfern betrieben. Testen lassen können sich dort nur Bürger, die einen begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus haben sowie eine „Laborüberweisung“ eines Mediziners vorweisen können.

Speyerer Hilfe fürs Elsass

In Speyer ist am Wochenende eine Covid-19-Patientin aus Frankreich eingetroffen. Sie kam mit einem Hubschrauber vom Universitätsklinikum Straßburg ins Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. „Sie benötigt zum Überleben intensivmedizinische Betreuung und Beatmung und unsere französischen Nachbarn haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht“, teilte Pressesprecherin Barbara Fresenius mit. In Speyer stehen 20 Beatmungsbetten zur Verfügung, von denen derzeit zwei mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Unterdessen sind im Rhein-Neckar-Kreis zwei weitere Personen gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten auf sechs. Wie das Landratsamt in Heidelberg mitteilte, handelte es sich um einen über 80 Jahre alten und einen über 70 Jahre alten Mann. Die Zahl der Infizierten in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis stieg am Wochenende um 83 (Samstag 39, Sonntag 44) auf insgesamt 676.Erstmals gab es auch einen Corona-Todesfall im südhessischen Lampertheim. fab

