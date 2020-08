Testzentrum in Speyer reaktiviert

Speyer.Ab Montag können sich Reisende, die in die Heimat zurückkehren, in der Halle 101 (Am Neuen Rheinhafen 6) in Speyer auf das Coronavirus testen lassen. Für Menschen, die aus Risikogebieten kommen, ist der Test verpflichtend. Die Teilnahme ist für sie – aber auch für Reisende in Nicht-Risikogebiete – innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr kostenlos. Mit der Reaktivierung des Testzentrums will die Stadt Arztpraxen entlasten. Das Angebot gilt nur für Menschen, die in Speyer, Römerberg, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und Böhl-Iggelheim wohnen. Geöffnet ist das Zentrum bis 21. August montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr. Eine Anmeldung unter Tel. 06232/600214 ist erforderlich. fab

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020