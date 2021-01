Thalia bietet Buch-Abholstation

Mannheim.Die Buchhandelskette Thalia bietet in ihren beiden Filialen in der Mannheimer Innenstadt (in P 7, 22 auf den Planken und in C 1, 6-7 am Paradeplatz) eine Abholstation für bestellte Waren an. Wie Filialleiterin Eva Kriegel mitteilte, ist diese montags bis samstags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Service- und Ticketshop des „Mannheimer Morgen“ bei Thalia in P 7 muss dagegen weiterhin geschlossen bleiben.

Seit 11. Januar ist es in Baden-Württemberg wieder erlaubt, dass Kunden die zuvor online oder telefonisch bestellten Artikel beim Einzelhändler im Geschäft abholen können. Zu Beginn des Lockdowns Mitte Dezember hatte die Landesregierung dies aus Sorge vor entstehenden Warteschlangen und Ansteckungen zunächst verboten.

