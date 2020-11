Theater und Orchester leuchten rot

Rhein-Neckar.Mit einem gemeinsamen Aktionstag am Montag, 30. November, wollen Theater und Orchester in Deutschland ein Zeichen in Corona-Zeiten setzen. Auch Häuser in der Region beteiligen sich. Wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte, seien ab zwölf Uhr am Mittag künstlerische Aktionen, digitale Aktivitäten und Kampagnen geplant.

In Zeiten geschlossener Häuser wolle man so „ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum“ senden. Die Theatergebäude in der Republik sollen an dem Tag rot angestrahlt werden. So auch das Nationaltheater (NTM) in Mannheim, teilte eine Sprecherin des Hauses mit. Es sei geplant, unter dem Motto „Wir freuen uns auf ...“ online Clips zu senden, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NTM von ihren Plänen nach Ende des Pandemiegeschehen erzählen. Auch Heidelberg und Ludwigshafen beteiligen sich an der Aktion.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020