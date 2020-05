Theo Wieder wird 65

Frankenthal.Der Vorsitzende des Bezirkstags der Pfalz und ehemalige Frankenthaler Oberbürgermeister Theo Wieder (Bild) feiert an diesem Montag seinen 65. Geburtstag. Der CDU-Kommunalpolitiker und ehemalige Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht Neustadt stand 16 Jahre an der Spitze der Stadt Frankenthal. Im September 2004 übernahm er den Vorsitz im Bezirkstag der Pfalz. Daneben gehört er unter anderem dem Stiftungsvorstand des Hambacher Schlosses und der Zweckverbandsversammlung des Pfalzmuseums für Naturkunde an.

1955 in Wittlich geboren, studierte er von 1976 bis 1980 in Mannheim Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre. Der zweifache Vater war Gründungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins Kirchenmusik und organisierte bis 1999 die Frankenthaler Kirchenkonzerte. Sein größter Erfolg ist die Überführung des deutschen Teils des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen in die Trägerschaft des Bezirksverbands Pfalz. red (Bild: Voß)

