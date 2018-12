Ticketpreisesteigen

Die Fahrten mit der S-Bahn kosten ab 2019 mehr. © bjz

Rhein-Neckar.Die Fahrt mit Bus und Bahn im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wird teurer: Zum 1. Januar 2019 steigen die Ticketpreise um durchschnittlich 2,42 Prozent. Das teilte VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik gestern bei der Versammlung des Zweckverbands VRN in Mannheim mit. Grund seien steigende Betriebskosten bei den Verkehrsunternehmen sowie Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur.

Zu spüren bekommen die Erhöhung etwa Senioren und Eltern von Schülern. So steigen die Monatspreise der Karte ab 60 und des „Maxx-Tickets“ um 1,30 und 1,10 Euro. Nicht betroffen sind die Preise bei den Einzeltickets in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Durch ein Pilotprojekt des Bundes sollen die Einzelfahrkarten in der Großwabe Mannheim/Ludwigshafen sogar billiger werden. jei

