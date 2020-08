Tickets kaufen über Mobiltelefon

Rhein-Neckar.Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat seine myVRN-App erweitert. Künftig können Fahrgäste in der Anwendung auch direkt Tickets kaufen. Bei Fahrscheinkontrollen könne man dann das gültige Ticket auf dem Smartphone sowie einen gültigen Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument vorlegen, teilt der VRN mit. Buchbar seien in der App auch die Angebote für Leihräder (VRNnextbike), Carsharing oder Elektroroller. Auf einer interaktiven Karte kann man sich über die verschiedenen Mobilitäts- und Freizeitangebote in der Region informieren.

Bei der Fahrplanauskunft sollen die Nutzer in Zukunft nicht nur die geplanten Abfahrts- und Ankunftszeiten, sondern in Signalfarbe auch die Echtzeiten sehen, die mögliche Verspätungen umfassen. Bei weiteren Anpassungen sei man auf die Wünsche der Fahrgäste eingegangen, teilt der Verkehrsverbund mit.

Wer ein Smartphone hat, kann die Anwendung des VRN im „Google Play Store“ oder im „App Store“ von Apple runterladen.

