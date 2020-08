Tieflader rollen weiter

Ohne Ausnahmegenehmigung sind die überbreiten Tieflader gestartet. © Polizei

Bobenheim-Roxheim.„Frechheit siegt eben nicht immer“ – damit hat die Verkehrspolizei in Neustadt die Kontrolle von zwei Tiefladern in Bobenheim-Roxheim überschrieben. Wie die Beamten mitteilen, hat eine Spedition zwei Fahrer ohne Ausnahmegenehmigung mit zwei übergroßen Kabeltrommeln losgeschickt und sich damit einer polizeilichen Verfügung widersetzt.

So hatte die Polizei den Truckern bei einer Kontrolle am 7. August angedroht, dass sie 3000 Euro Geldstrafe pro Fuhre bezahlen müssen, sollten sie mit der überbreiten Ladung ohne Genehmigung starten. Zudem wurden die Frachtpapiere eingezogen. Die Spedition bemühte sich nach Angaben der Polizei um eine Erlaubnis. Am Dienstag stellte sich indes heraus, dass die Fahrer mit den Kabeltrommeln – die beide 4,30 Meter Durchmesser und ein Gewicht von 15 Tonnen aufweisen – einfach weitergefahren waren. Nun könne zu der erwähnten Geldstrafe von 6000 Euro noch die Einziehung der Frachterlöse von bis zu 13200 Euro hinzukommen. sin

