Tierärztin vor Gericht

Landau.„Tiere sind keine Ware“ und „Unrecht geschieht, weil wir wegsehen“, steht auf Plakaten, mit denen die Initiative Schüler für Tiere vor dem Landauer Amtsgericht auf sich aufmerksam macht. Drinnen drängen sich Besucher vor der Sicherheitsschleuse. Alle wollen zum Saal 213, wo sich eine Veterinärin aus der Südpfalz wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Betrugs verantworten muss. Als Oberstaatsanwältin Anne Herrmann davon spricht, dass die Angeklagte 43 Hunden, 18 Katzen und zwei Kängurus über Monate hinweg „erhebliche Leiden“ zugefügt hat, weil sie die Tiere nicht artgerecht gehalten hat, erhebt sich Unmut im Saal.

Der unterdrückte Zorn schwillt weiter an, als die Anklägerin erklärt, dass 43 Hunde ohne Licht in völlig verdreckten Kellerräumen eingesperrt waren und zwei ausgewachsene Bennett-Kängurus in einem 80 Zentimeter hohen Gitterkäfig hockten. Durch Kot und Urin der Tiere hätten sich Schadgase gebildet, denen die Kreaturen schonungslos ausgesetzt gewesen seien.

Die dunkelhaarige Frau auf der Anklagebank verfolgt die Ausführungen ohne sichtbare Regung. Sachlich erzählt sie davon, dass sie kurz vor dem Polizeieinsatz in ihren beiden Häusern und der Praxis eine „ganz schlimme Trennung“ durchgemacht hat. „Ich war körperlich und psychisch einfach nicht in der Lage, alles sauber zu halten“, berichtet sie nüchtern. Sie sei zwar in jeder Mittagspause zu den Tieren gefahren, die in einem leerstehenden Bungalow und in ihrer alten Praxis untergebracht waren, doch „es war zu viel, um es allein zu schaffen.“ Dennoch habe sie die Hunde täglich gefüttert und in die Gärten gelassen. „Dort konnten sie dann springen, während ich geputzt habe“, relativiert sie die Vorwürfe, was die Zuhörer mit Spott quittieren.

Als Heilpraktikerin im Einsatz

Die Tiere hätten ihr aber schon leid getan. Ihr Ex-Partner habe eine Tierschutzorganisation betrieben und Rassehunde gezüchtet, „in den Räumen saß quasi der Ausschuss, der nicht vermittelbar war“, sagt die Tierärztin, deren Zulassung im Moment ruht. Ihre Praxis läuft allerdings weiter: „Ich habe einen Tierarzt angestellt und arbeite selbst als Heilpraktikerin“, berichtet sie. „Dafür ist keine Zulassung notwendig.“ Ihr Umsatz sei aber eingebrochen. „Die Schuldenspirale dreht sich nach unten“, sagt die Frau mit ausdruckslosem Blick. Mehr als 600 000 Euro Schulden habe sie angehäuft.

Angesammelt haben sich nach Angaben einer ehemaligen Angestellten auch Hunde und Katzen. Die 29-Jährige nennt ihre Ex-Chefin einen „Tier-Messi“.

Als die verwahrlosten Tiere bei einem Polizeieinsatz im April befreit werden, bietet sich den Beamten ein makaberes Szenario: „Wir konnten die Häuser nur in Schutzoveralls und mit Atemmasken betreten“, erinnert sich der Ermittlungsleiter. Einigen Kollegen sei es wegen des unfassbaren Gestanks dermaßen übel geworden, dass sie sich übergeben mussten. Das Bild eines kleinen schwarzen Hundes, der mit eingeklemmtem Schwanz in einem stockdunklen Raum saß, dessen Fußboden knöchelhoch mit einer Masse aus Fäkalien bedeckt war, habe sich ihm ins Gedächtnis gebrannt. „Wenn man es nicht selbst gesehen hat, kann man sich das nicht vorstellen“, sagt der Kommissar. Rund sieben Stunden lang sei das Team damit beschäftigt gewesen, die verängstigten Tiere zu befreien.

Kängurus zum Geburtstag

„Ich habe ihr angeboten, dass ich die Hunde anonym beim Tierschutzverein abgebe, damit sie gut unterkommen“, berichtet der Ex-Partner der Tierärztin im Zeugenstand. Das habe die 51-Jährige mit der Begründung abgelehnt, dass es die Hunde nirgends so gut hätten wie bei ihr. Auf die energische Nachfrage der Vorsitzenden, warum er nicht aktiv geworden sei, obwohl er einen Schlüssel zu den Hunde-Häusern hatte, winkt der Mann ab: „Ich bin da nicht mehr reingegangen, weil mich das Elend zerstört hätte.“

Eine enge Freundin der Angeklagten will nicht gewusst haben, wie viele Tiere diese tatsächlich halte. Sie habe ihr zum Geburtstag die Kängurus geschenkt. „Sie sollten erst in den Wintergarten, doch weil sie zu wild waren, kamen sie in die Garage“, sagt die Krankenschwester. Man habe die Exoten zähmen wollen, „das große Außengehege war schon vorbereitet“. Der Prozess wird heute fortgesetzt, ein Urteil könnte nächste Woche fallen.

