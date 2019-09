Tiere strahlen in neuem Licht

Heidelberg.Die besondere Gelegenheit, die Welt der tierischen Bewohner im Abendlicht zu entdecken, bietet das Heidelberger Zoo-Leuchten, das erstmals am Donnerstag, 19. September, zu einem Besuch in der Tiergartenstraße 3 einlädt. Bei der Aktion empfangen bereits am Portal große leuchtende Tiere die Gäste.

Insgesamt gibt es mehr als 300 Leuchtfiguren und -installationen auf dem Gelände zu bestaunen. Für das Zoo-Leuchten ist der Tierpark in der Zeit bis zum 17. November immer donnerstags bis sonntags von kurz nach Zooschluss bis 22 Uhr geöffnet. Tickets für die Veranstaltungen sind an der Zookasse erhältlich, sie kosten 19 Euro, für Kinder 7,50 Euro. Für Besucher mit einer Dauerkarte ist der Einlass am 19. September frei.

Entlang eines ausgeschilderten Rundwegs, der vorbei an den Gehegen der Kleinen Pandas, Gürtelvaris, Keas, Elefanten, Flamingos sowie Tiger, Löwen, Trampeltiere und Rhesusaffen führt, geleiten die eindrucksvoll leuchtenden Tierfiguren und Lichtinstallationen die Gäste durch den abendlichen Zoo in Heidelberg.

Tiger, Löwen, ein drei Meter großer Elefant und viele andere Lichtfiguren sollen die Besucher hierbei in Staunen versetzen. Um sensible Tiere, wie etwa die Menschenaffen nicht zu stören, sind die Tierhäuser während des Zoo-Leuchtens geschlossen, für die Besucher ist ein spezieller Rundweg angelegt worden. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: An der „Faultier-Schenke“ gibt es hausgemachten Glühwein, Punsch, Sekt, Saft und Suppen. Das „Tiger-Bistro“ und die „Dschungel-Snackbar“ bieten eine kleine Auswahl an warmen Speisen und Getränken an – dort dürfen sich die Gäste auf ein exotisches Angebot freuen, bei dem Heuschrecken, Mehl- und Buffalowürmer eine Rolle spielen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019