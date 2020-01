Tierretter meldet erste Erfolge in Australien

Sydney/Mannheim.Mit Partys, Paraden und Protesten hat Australien am Sonntag seinen Nationalfeiertag begangen. Trotz der seit Monaten tobenden Brände und Kritik der Ureinwohner feierten landesweit Menschen den Tag, der an die Ankunft der ersten Siedler im 18. Jahrhundert erinnert. Allerdings war die Stimmung ruhiger als sonst. Unterdessen meldeten Tierretter aus den von Buschfeuern betroffenen Regionen Fortschritte. „Schlafmangel und Hitze setzen uns zu, aber wir haben in der kurzen Zeit schon viel erreicht“, sagte dieser Zeitung Michael Sehr, Geschäftsführer der Tierrettung Rhein-Neckar. Er kümmert sich im Bundesstaat New South Wales mit einem Helferteam etwa um Koalas und Kängurus. Das Handy-Foto, das er über den Kurzmitteilungsdienst WhatsApp schickte, zeigt ihn mit einem Wombat. dpa/sin (Bild: Sehr)

