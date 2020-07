Tierschützer gegen Angelverein

PETA will Wettfischen verbieten. Unser Bild zeigt einen Barsch. © dpa

Die Tierrechtsorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) hat 18 Mitglieder des ASV Hockenheim angezeigt. Anfang Juli hatte der Verein an zwei Tagen zum „Königsfischen“, einem Anglerwettkampf, in Wiesental eingeladen. Dabei gewinnt derjenige, der die meisten und schwersten Fische geangelt hat. Laut PETA verstoße das Wettfischen jedoch gegen das Tierschutzgesetz – auch wenn der Fisch danach verspeist würde.

PETA setzt sich schon länger dafür ein, dass Wettfischen als Straftat behandelt wird, wenn auch vergangene Anzeigen dieser Art zugunsten der Vereine entschieden worden sind. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim auf Anfrage mitteilte, liegt die Anzeige vor und befindet sich in Bearbeitung.

Zunächst wollte der ASV Hockenheim sich nicht zu der Situation äußern, da sie „noch kein Schreiben der Staatsanwaltschaft über ein eingeleitetes Strafverfahren erreicht“ habe, erklärte Vereinsvorsitzender Dirk Langer am Donnerstag. Um den Ruf seines Vereins zu schützen, veröffentlichte er jedoch am Freitag eine umfassende Stellungnahme zu den Vorwürfen der PETA. „Ärgerlich“ findet Langer das Verhalten der Tierschutzorganisation, die bereits seit Jahren Fischerei- und Jagdvereine sowie -verbände anzeige, von denen sich einige „sehr engagiert für den Tier-, Arten- und Umweltschutz einsetzen“ – darunter auch der ASV Hockenheim, der „Hand in Hand mit der Lokalen Agenda, dem BUND, Nabu und dem Forst“ zusammenarbeite.

Beim Königsfischen handele es sich um eine alte Tradition, die unter anderem der „Erfüllung der Hegepflicht dient“ und nicht den Wettkampf im Fokus habe. Außenstehenden, die nicht zur Anglergemeinschaft gehören, sei das häufig nicht bewusst, so der Verein. Es würden damit keine Gesetze verletzt, heißt es weiter, im Gegenteil: „Fischereiaufseher und Wasserschutzpolizei kontrollieren die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.“

Damit weist der ASV Hockenheim die PETA-Vorwürfe von sich. Übrig bleiben dem Vorsitzenden Dirk Langer nur noch vier Worte zu der seiner Ansicht nach falschen Verlagerung der Aufmerksamkeit der Tierschutzorganisation auf Vereine statt industriellen Fischereien, Pelzzuchtfarmen und Legebatterien: „Das ist einfach schade.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020