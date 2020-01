Tierschützer rügen Untätigkeit

Rhein-Neckar.Im Herbst hat der Schwetzinger Tierschutzverein „Arche Noah“ neun verwahrloste Katzen aus einer Mannheimer Zwei-Zimmer-Wohnung befreit. Nun hat der Fall ein juristisches Nachspiel: „Wir haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die verantwortlichen Mitarbeiter der Veterinärämter der Stadt Mannheim und des Rhein-Neckar-Kreises eingereicht“, berichtet die Vorsitzende des Tierschutzvereins Ursula Gruß-Uhrig im Gespräch mit dieser Zeitung.

Einsatz in Messi-Wohnung

Wie eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises auf Anfrage bestätigt, ist das vierseitige Schreiben der „Arche Noah“ dort eingegangen. „Die Kollegen prüfen gerade den Sachverhalt.“ Die Vorwürfe seien wohl aber weniger schwerwiegend als jene gegen das Mannheimer Amt. Eine Rathaussprecherin aus der Quadratestadt teilt auf Nachfrage mit, „dass eine Dienstaufsichtsbeschwerde vorliegt und bearbeitet wird. Anschließend erfolgt eine Entscheidung, die dem Beschwerdeführer mitgeteilt wird.“

Obwohl der Einsatz in der Mannheimer Messi-Wohnung bereits im Oktober war, kann Gruß-Uhrig die Bilder nicht vergessen. „Der Mieter hat uns angerufen, weil ihm fristlos gekündigt worden ist und er nicht wusste, wo er mit seinen vielen Katzen hin sollte“, erinnert sie sich. Der Mann habe dabei durchaus Verständnis für die Entscheidung des Vermieters gehabt, „weil es in seiner Wohnung doch recht stark rieche“. „Was wir dort vorgefunden haben, lässt sich nicht so leicht beschreiben. Ich bin seit 1996 im Tierschutz tätig, aber so was habe ich noch nie erlebt“, sagt die Vorsitzende.

In der Dienstaufsichtsbeschwerde – die dieser Zeitung vorliegt – schildern Gruß-Uhrig und Schriftführerin Anja Telzerow, was sie dokumentiert haben: „Müllberge, schwarze Gardinen, die vor Schmutz schon steif waren, Räume voller Abfalltüten und schmutziger Wäsche, die von Katzenkot und Urin durchweicht war. Außerdem krabbelten überall Käfer herum.“ Hier setzt nun die Beschwerde der Tierschützer an, so habe der Hausmeister der Wohnanlage dem Mannheimer Veterinäramt bereits im August 2019 eine Mail mit Bildern von den Zuständen in der Wohnung geschickt. „Zudem war nach Angaben von Nachbarn bekannt, dass der Mieter und seine Ehefrau Katzen gezüchtet und vor dem Haus sowie auf dem Parkplatz eines Discounters verkauft haben“, so Gruß-Uhrig.

Während des Arche-Einsatzes sei sie aber beim Veterinäramt auf wenig Gehör gestoßen: „Erst ist niemand ans Telefon gegangen und dann war keiner zuständig. Als ich die Landestierschutzbeauftragte eingeschaltet habe, hat mich tatsächlich mal jemand zurückgerufen.“ Auf die Frage, warum beim Veterinäramt niemand ans Telefon gehe, habe sie die Auskunft erhalten, dass es zu viele Anrufe gebe und man in Notfällen eine Mail schicken solle.

Der Mieter sei nach der Räumung zu einem Verwandten im Rhein-Neckar-Kreis gezogen und habe nur drei Katzen mitgenommen. „Die übrigen Tiere waren alle unterernährt, scheu, aggressiv, völlig verstört und haben sich nicht anfassen lassen“, berichtet die Tierschützerin. Es habe Tage gedauert, alle einzufangen und in die Auffangstation zu bringen. All das hätte die Stadt Mannheim aus ihrer Sicht verhindern können, wenn sie die Katzen früher beschlagnahmt hätte.

Brief an Regierungspräsidium

Ebenfalls ärgerlich sei für die Tierschützer, dass sich die Bearbeitung des Falles so lange hinzieht und man nun kaum noch Möglichkeiten habe, dem Ehepaar die Haltung von Tieren zu untersagen. Die Behandlung der kranken Katzen habe obendrein die Arche Noah finanziert. „In Absprache mit der Landestierschutzbeauftragten Julia Stubenbord haben wir uns deshalb entschlossen, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen“, erklären Gruß-Uhrig und Telzerow.

Auch das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) hat sich mit dem Fall befasst. „Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist zunächst hier eingegangen“, bestätigt eine Sprecherin. Allerdings richte sie sich gegen eine Person, weshalb das RP nicht zuständig sei. Man überprüfe nur Beschwerden, die fachliche Entscheidungen, nicht Personen rügen.

