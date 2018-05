Anzeige

"Bei den Kontrollen geht es etwa darum, wie lange die Fahrt dauert. Von Interesse ist auch die Belüftung bei Hitze und die Frage, ob Tiere ausreichend mit Trinkwasser versorgt werden", sagte Ulrich Eberhardt vom Rhein-Neckar-Kreis. Wie der seit 25 Jahren als Amtsarzt tätige Veterinär sagte, hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verbessert. Das sei mithin darauf zurückzuführen, dass Fahrer in der Europäischen Union seit 2008 einen Befähigungsnachweis zum Transport über größere Strecken benötigen und eine entsprechende Fortbildung absolvieren müssten.

Die Agrarminister der Bundesländer hatten erst in der vergangenen Woche einen Vorstoß aus dem Südwesten für ein Verbot von Transporten lebender Schlachttiere in Länder außerhalb der EU unterstützt. Dabei geht es nach früheren Angaben vor allem um Ägypten und die Türkei als Zielländer. Bislang sind nur Transporte innerhalb der EU geregelt.

Beim Treffen der Agrarminister in Münster hatte Hauk den Vorstoß damit begründet, dass man bislang keinen Einfluss darauf habe, wie Tiere in Ländern außerhalb der EU geschlachtet würden. Der Bund solle sich auf europäischer und internationaler Ebene dafür stark machen, dass künftig keine solchen Tiere aus der EU in Drittländer gehen.

