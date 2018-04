Tim Mälzer sticht Spargel

Dudenhofen. Welches Spargel-Rezept der Hamburger Kochpromi wohl austüftelt? Tim Mälzer wird der Ehrengast beim "Pfälzer Spargelstich" vor geladenen Gästen am 22. April in Dudenhofen sein. Das bestätigte Dr. Detlev Janik, Leiter des Pfalz-Marketings in Neustadt, auf Nachfrage. Weil die CMA Agrarmarketing als Sponsor ausfällt, musste eine Finanzierungslücke von 4800 Euro gestopft werden - neben

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1792 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2009