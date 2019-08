„Tin Lizzies“ zu Gast im Kraichgau

Sinsheim.Ein ganz besonderes Bild bietet sich den Besuchern des Technik Museums Sinsheim am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August: Dann versammeln sich mehr als 30 beeindruckende Ford Model Ts, sogenannte „Tin Lizzies“, auf dem Museumshof.

Der Hintergrund: Alle zwei Jahre organisiert die Interessengemeinschaft Alpenchapter Bavaria & Austria in Deutschland eine Hauptausfahrt mit der „Blechliesl“. Diesmal führt sie die Oldtimer in den Kraichgau und die angrenzenden Landkreise. Das Technik Museum bildet dabei den Ausgangspunkt. Bereits am Freitag, 16 Uhr, kommen die Auto-Klassiker dort zu einer Ausfahrt zusammen.

Der eigentliche Startschuss fällt am Samstag um 9 Uhr. Am Sonntag wird die Fahrt vom Museum aus in Richtung Wiesloch fortgesetzt, die Rückkehr ist gegen 14.30 Uhr. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.08.2019