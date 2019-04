Tipps für Zappelphilipps auf vier Pfoten

Rhein-Neckar.„Mein Border Collie Timber war, als er bei mir einzog, ein Nervenbündel, das keinen Frust aushalten konnte und auf jeden Reiz reagierte“, blickt Business Coach Kathrin Kaschura aus Weinheim zurück. Was für eine Enttäuschung, hatte sie sich doch extra einen Welpen dieser sehr intelligenten und gelehrigen Rasse ausgesucht, um ihn als vierbeinige Unterstützung ihrer Coaching-Arbeit mit Menschen einzusetzen. Daran war zunächst nicht zu denken. Mehr als einmal, gesteht die Weinheimerin, sei sie kurz vor dem Verzweifeln gewesen. Inzwischen haben sich die 49-Jährige und ihr vierbeiniger Zappelphilipp zusammengerauft – auch dank professioneller Unterstützung der Hundeakademie Perdita Lübbe und von Hundetrainerin Silvia di Jorio . Mit Di Jorio möchte sie nun Hundebesitzern mit ähnlichen Erfahrungen helfen und haben einen neuen Workshop erarbeitet: „Hibbelhund und Zappelphilipp – Sturm in meinem Kopf“. Di Jorio hilft den Tieren, Kaschura coacht die Menschen. Die Teilnahme kostet 135 Euro.

Theorie und Praxis

Wie erkennt man einen Hibbelhund? Die Theorie steht am Anfang des eintägigen Kurses in den Räumen von Tierohysiotherapeutin di Jorio in ihrer Praxis in St. Leon-Rot. Ständige Wachsamkeit, eine hohe Atemfrequenz aber auch Fellprobleme oder eine schlechte Verdauung können Signale sein. „Diese Hunde kommen auch daheim nur sehr schlecht zur Ruhe“, fasst di Jorio zusammen. Dafür, dass ein Hund „aus dem Fell springt“ gebe es viele mögliche Ursachen: etwa eine reizarme Welpenzeit oder im Gegenteil eine Überflutung des Junghundes mit Eindrücken. Einen Schalter, den man umlegen könne, gebe es nicht, betont di Jorio, „aber viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann.“ Bobby sieht man zunächst erst nicht an, dass er ein „Hibbelhund“ ist: Doch der Cockerspaniel, der aus einer jagdlich ausgerichteten Zuchtlinie stammt, hat seine Besitzerin Michaela schon an ihre Grenzen gebracht. Andere Hunde kann er nicht leiden. Seit er zweimal im Monat mit Nasenarbeit und Geschicklichkeitsparcours gefordert wird, ist Bobby ausgeglichener.

Gerade solche Hunde bräuchten klare Regeln und Grenzen. „Beim ,Kind mit Fell’ in der Familie sind wir oft seltsam“, bringt die Trainerin und erfolgreiche Hundesportlerin di Jorio das Problem auf den Punkt: „Hunde werden oft totgestreichelt“, fügt sie lächelnd hinzu. Dass Körperkontakt aber auch „erden“ kann zeigen die beiden Kursleiterinnen später bei praktischen Übungen, zum Beispiel bei einem besonderen Haltegriff: „In den Bauch atmen und nichts denken“ lautet die Anweisung, während die Teilnehmerinnen ihre Hunde ruhig im Arm halten.

Respekt vor dem Tier und seinen Bedürfnissen, auch das steht auf dem Lehrplan des abwechslungsreichen Tages. Neben Futter, Bewegung, der Möglichkeit, sein Geschäft zu erledigen und medizinischer Betreuung stünde dem Tier Wertschätzung zu. Und – das höchste Gut: Der Vierbeiner müsse auch einfach Hund sein dürfen. Zieht ein hibbeliger Hund in eine Familie, drehe sich nicht selten eine Stress-Spirale, erklärt Kaschura: Der Hund überfordert seine Menschen, die nervösen Besitzer aber auch das Tier. Glücklich ist in dieser Kombination weder der Zwei- noch der Vierbeiner.

Herausforderung gemeistert

Warum unter den sieben Teilnehmern des Kurses kein Mann ist? „Frauen machen sich mehr Gedanken und Sorgen, wollen im Umgang mit dem Tier alles richtig machen“, beobachtet Kaschura. „Männer“, ergänzt di Jorio, „die machen einfach, hinterfragen weniger“. Tina ist mit ihrer fünf Jahre alten Malinoishündin in den Kurs gekommen. „Sie kann sehr zickig sein“, weiß die Besitzerin, die sich von dem Kurs praktische Tipps erhofft. Am Ende des Tages ist sie sehr angetan: „Man kann hier viel lernen“, sagt sie.

Auch Kaschura hat viele Erkenntnisse dazugewonnen in den Jahren mit ihrem Hund. Heute weiß sie: „Wie kein anderer hat Timber mich herausgefordert und mir gezeigt wo ich stehe in meiner Persönlichkeitsentwicklung.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019