Tipps zur ersten Breikost bei Babys

Viernheim.„Ran an den Brei“ heißt es am Mittwoch, 9. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr im Familienbildungswerk. Bei der Veranstaltung werden Fragen zur Einführung der ersten Breikost bei Babys beantwortet und Tipps gegeben. Der Kurs unter der Leitung von Michaela Mann ist auch für Mütter geeignet, deren Babys schon erste Erfahrungen mit Breikost gemacht haben. Kinder können mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen.

