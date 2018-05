Titel holen und studieren

Anzeige

Mannheim/Heidelberg.Morgens ein Spiel mit der Nationalmannschaft, abends wieder – und dazwischen eine Klausur für die Universität Mannheim schreiben. Das ist auch für die Hockeyspielerin Nike Lorenz kein Alltag, und doch hat die Studentin so einen Tag im Februar erlebt. Ermöglicht wurde das durch das Sportstipendium, mit dem die Uni Mannheim schon seit 2009 studierende Leistungssportler finanziell und organisatorisch unterstützt. Jetzt ist auch die Universität Heidelberg mit dabei – das Förderprogramm heißt nun Spitzensport-Stipendium Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern wurde es in Ladenburg vorgestellt.

Seit Anfang an steht der Unternehmer Klaus Greinert hinter dem Mannheimer Stipendium, er hat es 2009 mit der Universität ins Rollen gebracht und seitdem finanziert. Jetzt ist Dietmar Hopp mit seiner Stiftung eingestiegen. Zusammen stellen sie für die nächsten vier Jahre 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Spitzensport-Stipendium Derzeit erhalten 67 Studenten die Förderung – 54 in Mannheim und 13 in Heidelberg. An der Universität Mannheim gibt es das Mannheimer Sportstipendium bereits seit 2009. Insgesamt wurden hier ohne den aktuellen Jahrgang bislang 117 Studenten gefördert. Jetzt wurde die Förderung auf die Universität Heidelberg ausgeweitet und an die neu gegründete Spitzensport-Stipendium gGmbH übertragen – Geschäftsführer ist Klaus Greinert, der Initiator des Programms. Gefördert werden können Studierende der beiden Unis, die in einem Auswahlkader spielen – es entscheidet jeweils eine Jury über die Bewerbungen. bro

Greinert, früher selbst erfolgreicher Hockeyspieler, wies auf die Vorläufer des Stipendiums hin. „Wir haben uns das ja nicht alles selbst ausgedacht, sondern in Amerika abgekupfert, wo es so etwas schon lange gibt.“ Dennoch war die Universität Mannheim bislang die einzige in Deutschland, an der es ein solches Programm gibt. In den seltensten Fällen könnten Spitzensportler auch dauerhaft von ihrem Sport leben, sagte Dietmar Hopp. Darum sei es wichtig, jungen Sportlern auch eine andere Karriere zu ermöglichen, dabei solle das Stipendium helfen.