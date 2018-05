Tödlich verunglückt

Der Fahrer hatte offenbar auf rutschiger Straße die Kontrolle verloren. © Hanna

Germersheim.Bei einem Unfall in der Südpfalz ist ein 32-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Mann mit seinem Kleinwagen auf der Landesstraße 552 in der Nähe von Germersheim gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geprallt. Man gehe davon aus, dass der Mann sofort verstorben sei, teilte die Polizei in Germersheim gestern auf Anfrage mit.

Wie genau es

...

Sie sehen 40% der insgesamt 986 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.02.2018