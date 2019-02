Tödliche Unfälle

Schifferstadt/Landau.Zwei Menschen sind gestern in der Region bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. So wurde in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw-Fahrer von einem Supermarktparkplatz nach links in den Waldspitzweg abgebogen, den die Radlerin gerade überquerte. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat einen Gutachter eingeschaltet, der den Hergang klären soll. Die Identität der Verunglückten stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

In Landau meldeten Autofahrer ein Motorrad, das neben der Landstraße in Richtung Nußloch lag. Die alarmierte Polizeistreife entdeckte in der Nähe einen toten 43-Jährigen. Wie er verunglückt ist, sei Gegenstand der Ermittlungen. Auch hier hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet. Das Motorrad wurde sichergestellt. sin

