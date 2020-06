Tödlicher Auffahrunfall mit vier Lastern - Vollsperrung auf A6

Bretzfeld.Bei einem Auffahrunfall mit vier Lastwagen auf der Autobahn 6 ist ein Fahrer ums Leben gekommen, drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach dem Zusammenstoß am Dienstagmorgen ging ein mit Kohle beladener Laster in Flammen auf und brannte komplett aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die A6 in Richtung Mannheim war an der Unfallstelle bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) am Mittag voll gesperrt. Details zum Unfallhergang, den Verletzten und dem Toten gab es zunächst nicht.

Laut Polizeisprecher könnte die Autobahnsperrung noch bis zum frühen Nachmittag andauern. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr aufgrund der Sperrung auf bis zu zwölf Kilometer.