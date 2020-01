Grünstadt.Ein Mann ist bei einem Hausbrand in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) ums Leben gekommen. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochabend in dem Einfamilienhaus in der Straße "Am Wehrhaus" ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand verursachte einen Sachschaden von rund 300 000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen übernommen und dauern an.