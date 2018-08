Tödlicher Leichtsinn

Anzeige

Rhein-Neckar.Nach mehreren tödlichen Badeunfällen in der Region schlägt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Alarm: Leichtsinn und die Selbstüberschätzung vieler Schwimmer seien ernsthafte Probleme. „Man rechnet damit, dass jede Minute wieder etwas passiert“, sagte Frank Markgraf, Einsatzleiter der DLRG in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis). Seine Rettungsmannschaft hatte erst am Freitag einen Siebenjährigen aus einem See bei Speyer geborgen. Das Kind war später im Krankenhaus gestorben.

Bei der Rekordhitze suchen die Menschen nach Angaben der DLRG überall Abkühlung – und lassen Vernunft und Vorsicht manchmal außen vor. Zudem können immer weniger Menschen schwimmen. Das gelte nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Einheimische, so die DLRG weiter. sin