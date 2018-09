Tödlicher Unfall auf der A 6 bei Hockenheim

Hockenheim/Reilingen.Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der A 6 zwischen der Raststätte und dem Walldorfer Kreuz ist eine Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Fahrerin mit ihrem Wagen gegen 20.30 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn auf einen Sattelzug auf. Von ihr unbemerkt verlangsamte sich der Verkehr rund 3 Kilometer nach der Raststätte. Daher fuhr die 51-Jährige beinahe ungebremst mit ihrem Auto auf den Lkw auf.

Bei der Kollision verletzte sich die Fahrerin und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt, sein Beifahrer gab Nacken- und Rückenschmerzen an.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet und es gab keine Verzögerungen im Verkehrsfluss. Der Schaden am Wagen der Fahrerin wird bislang auf rund 4 000 Euro und am Lkw auf rund 7 000 Euro geschätzt.