Tödlicher Verkehrsunfall auf A6

Bad Rappenau.Bei einem Unfall auf der A 6 in der Nähe von Bad Rappenau ist am Dienstagnachmittag eine Person tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage informierte, erlag ein Kleintransporterfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen, nachdem er vermutlich an einem Stauende auf einen Lkw fuhr.

Das Führerhaus des Kleintransporters sei komplett zerstört worden, teilte der Sprecher weiter mit. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Nürnberg kurz hinter dem Rastplatz Bauernwald Süd. Der genaue Hergang wird ermittelt. Es kommt an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Zwei Fahrbahnen wurden gesperrt, eine ist befahrbar. Mehr war zunächst unklar.