Tödlicher Verkehrsunfall auf B 38 bei Mannheim-Vogelstang

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B38 bei Mannheim-Vogelstang, kurz vor dem Autobahnkreuz Viernheim, Fahrtrichtung Weinheim, ist am Dienstagabend ein Kraftradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Kraftradfahrer an dem Unfall beteiligt. Über die Schwere der Verletzungen des zweiten Unfallbeteiligten machte die Polizei noch keine Angaben. Ob noch weitere Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war ebenfalls noch unklar. Näheres war am späten Abend noch nicht bekannt. (pol/kris)